Lewat Cara ini Srikandi Ganjar Sulsel Ajak Anak Muda Lebih Produktif

jpnn.com, SULAWESI SELATAN - Sukarelawan Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar workshop bertema Make Your Own Accesories With HoraCraft di Sei Timor, Kota Makassar, Jumat (13/1).

Dalam kegiatan itu, para pendukung Ganjar mengajarkan anak muda, khususnya perempuan untuk membuat kerajinan tangan, yang nantinya bisa memiliki nilai jual.

"Mengawali 2023 ini, kami mengajak perempuan milenial lebih produktif, tetapi tetap duduk santai," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sulsel, Nurul Awainah.

Srikandi Ganjar Sulsel mengajari perempuan milenial untuk membuat aksesoris lucu dari manik-manik.

"Kreativitas para perempuan millenial yang berada di Kota Makassar begitu baik, mereka mampu membuat cincin, gelang, dan kalung dari manik-manik," tutur Nurul.

Menurut Nurul, untuk bisa lebih produktif, perempuan harus giat dalam berkreasi. Salah satunya dengan membuat kerajinan tangan yang mereka ajarkan kali ini.

"Perempuan juga bisa mendapat penghasilan meski hanya bekerja duduk santai," ujarnya.

Para sukarelawan juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo yang didukung untuk maju menjadi capres 2024.