Lho, Ed Sheeran Ganti Profesi Jadi Pelatih Fitnes?

jpnn.com - Ed Sheeran bakal berbagi tip olahraga di klip video terbarunya. Pada Sabtu (1/6), musisi asal Inggris itu mengunggah foto saat lagi di gym. Lengkap dengan pakaian olahraga dan ikat kepala.

''Video fitnes baru rilis sebentar lagi. Jadi kekar dan jangan pernah menyerah,'' tulis Sheeran. Dia juga menambahkan tagar kocak, termasuk tentang dad bod -tubuh subur ala bapak-bapak.

Dalam Instagram story-nya, Sheeran menjelaskan, dirinya sudah merampungkan syuting klip videonya pada Jumat (31/5). Tenang saja, Sheeran tidak bakal beralih menjadi personal trainer.

Klip olahraga itu buat single terbarunya, Cross Me. Lagu tersebut merupakan kolaborasi Sheeran dengan Chance the Rapper dan PnB Rock. Tema fitnes tersebut amat mungkin terinspirasi lirik lagu yang menyebutkan CrossFit.

BACA JUGA: Diundang ke Resepsi Syahrini - Reino, Ayu Dewi Malah Asyik Nonton Konser Ed Sheeran

Cross Me merupakan single kedua yang dirilis Sheeran setelah I Don't Care -duetnya bareng Justin Bieber. Dua lagu tersebut bakal menjadi bagian album No. 6 Collaboration Project yang rilis pada 12 Juli mendatang. Dalam wawancara dengan penyiar Charlemagne Tha God, Sheeran menjelaskan, konsep albumnya mirip dengan proyek indienya, No. 5 Collaboration Project, yang rilis pada 2011.

Saat itu Sheeran berkolaborasi dengan rapper Inggris yang dikaguminya. Konsep itu kembali terlintas saat dia menggarap ulang Perfect bersama Beyonce dan Andrea Bocelli.

''Sepanjang tur, setiap aku bertemu seseorang yang kuidolakan, aku mikir 'Bagaimana kalau mereka kuajak ke studio (untuk rekaman)?''' paparnya sebagaimana dikutip Rolling Stone.