Liga 1: Dewa United Terbaik, Persebaya Terburuk

jpnn.com - JAKARTA - Dewa United menjadi tim terbaik dalam tiga pekan terakhir BRI Liga 1.

Tim bertabur bintang itu selalu menang; 2-0 vs Arema FC di pekan ke-18, 2-0 vs Persib Bandung di pekan ke-19, dan 3-2 vs PSM Makassar di pekan ke-20.

Sementara itu, tim yang terbilang stabil di putaran pertama, Persebaya Surabaya, malah selalu kalah di empat pekan terakhir.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, takluk 0-2 dari Bali United di pekan ke-17, 1-3 vs PSS Sleman di pekan ke-18, 0-2 vs Malut United di pekan ke-19, dan 0-3 vs Barito Putera di pekan ke-20.

Pelatih Persebaya Paul Munster -yang konon kursinya sudah tak aman, menyoroti aspek mental dan ketajaman lini depan timnya setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Pria Irlandia Utara itu pengin dengan cepat memperbaiki performa, terutama dalam hal mencetak gol dan menjaga konsistensi mental para pemainnya.

"Kami harus kembali kuat. Kami tahu itu butuh mental. Anda tahu, sekali kamu dapat momentum kemenangan, kepercayaan dirimu bakal naik. Namun, ketika kamu gagal mencetak gol di saat krusial, misalnya ketika kamu punya peluang untuk menjadi penentu kemenangan, seharusnya bisa menuntaskan,” tutur Paul Munster.

Dia juga menyoroti performa lini depan yang dianggap kurang memuaskan, serta kesalahan individu yang sering berujung pada gol lawan.