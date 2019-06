Lihat Gol Riyad Mahrez yang Mengantar Aljazair Meraih Kemenangan Pertama di Piala Afrika 2019

jpnn.com, KAIRO - Winger Manchester City Riyad Mahrez menyumbang satu gol untuk negaranya, Aljazair, dalam laga pertama penyisihan Grup C Piala Afrika 2019.

Dalam laga di 30 June Stadium, Kairo, Senin (24/6) dini hari itu, Aljazair menang 2-0 atas Kenya.

Gol Mahrez merupakan gol kedua timnya, yang tercipta di menit ke-43.

Watch Algeria captain Riyad Mahrez double the lead in their AFCON opener...#AFCON2019 #ManCity pic.twitter.com/JL8Q1c2hS3 — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) June 23, 2019