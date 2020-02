Lihat Klasemen Liga Inggris Setelah Tottenham Memukul City

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur membuat Manchester City makin tertinggal dari Liverpool di klasemen Liga Inggris (Premier League).

Melakoni laga pemungkas pekan ke-25, Tottenham menaklukkan City 2-0 di Tottenham Hotspur Stadium, London, Senin (3/2) dini hari WIB.

Hasil tersebut membuat City yang berada di posisi kedua klasemen, gagal memangkas jarak 22 poin dengan Liverpool di puncak klasemen.

Dengan 13 pertandingan tersisa, memang segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk Liverpool kalah delapan pertandingan (-24) sementara City selalu menang di jumlah laga tersebut.

6 - Manchester City have now lost six games in the Premier League this season; their joint-most in a single campaign under manager Pep Guardiola (six in 2016-17). Earth. #TOTMCI pic.twitter.com/tnKSIlkSZU — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2020