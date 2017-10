Lihat Nih, Agnez Mo Adu Akting dengan Si Seksi Megan Fox

jpnn.com - Agnez Mo kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah artis bertaraf internasional. Produk kosmetik asal India, Lakme, menunjuk penyanyi yang sudah berkarier sejak usia 6 tahun itu sebagai brand ambassador.

Untuk kepentingan promo, Agnez membintangi sebuah commercial video. Tak tanggung-tanggung, dia tampil bersama bintang Hollywood Megan Fox yang menjadi ambasador global Lakme.

Dalam video itu, Agnez diceritakan sedang bingung. Tiga puluh menit menjelang tampil di panggung, make-up-nya belum selesai. Dia heran dengan Fox yang sudah tampil amazing dalam waktu singkat.

Kemudian, Fox menawari Agnez peralatan make-up miliknya. Agnez lantas berdandan di cermin sebelah Fox. ”Warna yang cantik,” katanya ketika Fox memberikan lipstik warna bold red.

Setelah siap, Agnez dan Fox bergandengan tangan menuruni anak tangga. Agnez mengenakan baju merah. Sementara itu, Fox yang merupakan pemain Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) tersebut bergaun hitam.

Agnez pun mengungkapkan pengalamannya itu. ”Sangat excited. Bukan hanya karena Megan Fox, melainkan semua tim yang bekerja keras untuk project ini,” ujarnya dalam sesi press conference di Pacific Place, Jakarta, Rabu malam (18/10).

