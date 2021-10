Lihat, TNI AL Ikuti Pertemuan Badan Interoperabilitas Informasi Maritim Multinegara

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi TNI AL turut serta berpartisipasi pada pertemuan The Semi-Annual Multinational Maritime Information Services Interoperability Board secara virtual bertempat di The Alana Hotel and Convention Center, Sentul, Jawa Barat.

Kegiatan pertemuan virtual yang diprakarsai oleh US Navy dan dihadiri 29 perwakilan Angkatan Laut negara sahabat ini dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021.

Delegasi TNI AL di bawah pimpinan Pabandya Diplomasi Bilateral Letkol Laut (P) Eko Budi Prabowo mengikutsertakan anggota perwakilan dari Satuan Kerja (Satker) Staf Operasi (Sopsal), Staf Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Skomlekal), Dinas Komlekal, Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut (Dispamsanal) dan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal).

The Semi-Annual Multinational Maritime Information Services Interoperability Board adalah suatu badan interoperabilitas informasi maritim multinegara yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai hasil inisiasi Operation Enduring Freedom.

Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal) dalam siaran pers pada Senin (4/10/2021) menjelaskan Badan ini mempunyai tugas untuk mengimplementasikan, mengembangkan dan mengevaluasi sistem operabilitas informasi maritim negara-negara yang tergabung atau negara pengguna sekaligus sebagai supervisi dalam mencari solusi teknis dan operasional.

Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan jaringan informasi yang digunakan oleh negara-negara yang menjadi koalisi maupun negara-negara yang melaksanakan latihan bersama dengan Amerika Serikat.

Pada kesempatan tersebut terdapat Operations and Training Working Group dan Tech and Cyber Working Group.

Kegiatan ini sebagai implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul, Interoperabilitas, dan K4IPP serta Siber.(fri/jpnn)



