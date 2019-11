Lintasarta Raih Penghargaan Level Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai inovasi yang dilakukan Lintasarta untuk memberikan pelayanan jasa cloud terbaik, mendapat pengakuan level internasional.

Lintasarta meraih penghargaan Frost & Sullivan: Asia Pacific Best Practices Award 2019 untuk kategori “Indonesia Cloud Infrastructure Services Provider of the Year”. Penganugerahan diselenggarakan pada Kamis, 14 November 2019 di St. Regis Hotel, Singapura.

Penghargaan ini diraih Lintasarta berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, kapabilitas serta kontribusi untuk kemajuan industri teknologi.

Corporate Service Director Lintasarta Bramudija Hadinoto yang hadir untuk menerima penghargaan, mengatakan, penghargaan ini merupakan wujud dari komitmen dan kerja keras dalam memberikan layanan terbaik untuk kalangan korporat.

“Lintasarta sebagai ICT Total Solution Company dengan layanan Cloud terbaik akan selalu memberikan produk layanan IT yang inovatif didukung oleh infrastruktur dan tenaga IT profesional andal kepada para pelaku bisnis nasional,” ujar Bramudija dalam keterangan tertulisnya.

Dijelaskan, Lintasarta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan jasa cloud terbaik untuk para pelanggan yang berasal dari berbagai sektor industri. Lintasarta Cloud ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan solusi Infrastructure as a Service (IaaS) melalui layanan Public Cloud - Private Cloud, hingga Backup - Disaster Recovery (DR) as a Service.

“Termasuk layanan Storage on Demand sebagai feature tambahan untuk Public Cloud dan Colocation Data Center. Kemudian solusi Software as a Service (SaaS) dengan layanan Email & Hosted Collaboration, Security, dan E-Health,” imbuhnya.

Lintasarta juga memiliki jasa Container as a Services yang awalnya hanya melayani level infrastruktur. Kini, layanan tersebut dapat menjadi platform as a service (PaaS) untuk mendukung dunia bisnis yang sedang mengarah ke application-centric.