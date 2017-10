Lion Air Perluas Rute ke Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Lion Air kembali menambah rute penerbangan charter nya menuju salah satu kota di Tiongkok, kali ini menuju Ibu Kota Provinsi Hainan yaitu Haikou.

Destinasi tersebut akan dihubungkan oleh Lion Air dari Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang terbang perdana pada Sabtu, 30 September 2017.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pencharter yaitu Hainan United Airlines Travel Group Co., Ltd. yang telah berpartisipasi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, khususnya warga Haikou untuk berlibur di Indonesia melalui gerbang Ibu Kota yaitu Jakarta," ujar Andy M. Saladin, Head of Corporate Secretary & Communication Lion Air Group.

Andy menjelaskan hal ini merupakan destinasi kedua di Provinsi Hainan setelah Sanya yang penerbangnya mulai beroperasi pada Agustus lalu.

"Kembali lagi ini menjadi bentuk komitmen kami Lion Air Group untuk dapat terus berinovasi dalam mengembangkan Pariwisata Tanah Air,” jelasnya.

Andy menambahkan, Lion Air merasa bangga bisa berkontribusi dalam menyediakan sarana dan fasilitas penerbangan dari Jakarta menuju Haikou maupun sebaliknya kepada para turis dari Tiongkok.

Dengan luasnya konektivitas rute domestik yang dimiliki oleh Lion Air Group di Indonesia, maka para turis yang datang dari Kota Haikou bisa melanjutkan penerbangannya ke berbagai kota di Indonesia untuk berlibur dengan menggunakan maskapai Lion Air Group lainnya yaitu Batik Air dan Wings Air.

“Kami optimistis Lion Air bisa membawa lebih dari 50 ribu wisatawan dari Provinsi Hainan dan kami yakin dengan tingginya minat wisatawan asing untuk berkunjung menuju Indonesia, penerbangan charter ini akan bisa terus beroperasi dengan harapan membantu secara langsung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui industri pariwisatanya," tutur Andy.