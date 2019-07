Lionel Messi Belum Pernah Cetak Gol ke Gawang Brasil dalam Laga Resmi

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Lionel Messi bakal menjadi salah satu sorotan utama dalam semifinal Copa America 2019 antara Brasil vs Argentina di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (3/7) mulai pukul 07.30 WIB.

Kapten Argentina itu baru mendulang satu gol di Copa America ini. Itu pun lahir dari titik penalti ketika lawan Paraguay (20/6). Gara-gara seretnya angka gol itu, meski Argentina menang, tetapi Messi tak pernah sepi dari kritikan.

Duel Brasil vs Argentina seharusnya menjadi titik balik buat pemain berjuluk La Pulga itu. Sepanjang karier internasionalnya, Messi sembilan kali bertemu Brasil. Hasilnya tiga kali menang, sekali seri, dan lima kali kalah. Bapak yang kini punya tiga anak tersebut membukukan empat gol di antara sembilan pertemuan.

“Sayangnya keempat gol tersebut tidak ada satu pun yang tercipta di ajang resmi. Semua gol Messi ke gawang Brasil hanya di level uji coba internasional,” tulis TyC Sports kemarin (1/7).

Pelatih Argentina Lionel Scaloni kepada ESPN Deportes menegaskan peniliannya kepada Messi tak berubah. Messi tetaplah Messi. Pemain paling vital buat tim sekaligus inspirasi buat pemain lainnya.

“Jika kalian menyaksikan apa yang diberikan Messi kepada tim di ruang ganti maka semua tak akan memberikan kesan negatif buatnya. Dia punya kontribusi yang sangat besar untuk tim ini,” kata Scaloni.

Saat melawan Venezuela (29/6), Messi membuat tiga tembakan, dua terblok, dan satu off target. Lantas ketika melawan Qatar (24/6), Messi menghasilkan dua tembakan, satu on target dan satu off target.