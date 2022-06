Little Jokowi

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

jpnn.com - Tokoh-tokoh pemimpin besar dunia tentu dikagumi banyak orang, dan banyak yang mengidolakannya. Banyak yang sengaja meniru atau mengadopsi gaya kepemimpinan para tokoh besar itu. Tidak terhitung berapa banyak orang yang mengidolakan Sukarno, sampai-sampai mereka meniru gaya berpakaiannya. Baca Juga: Ada yang Istimewa di Perayaan HUT Pertama Sukarelawan Teman Ganjar Orang akan bangga disebut mirip Sukarno, meskipun hanya mirip secara fisik. Mungkin orang akan lebih bangga lagi kalau disebut mirip Sukarno karena kepemimpinannya atau kecerdasannya. Pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad dikenal dengan sebutan ‘’Little Sukarno’’ atau Sukarno Kecil. Baca Juga: Kalau Dijuluki Bapak Infrastruktur, Jokowi Terkesan Mirip Soeharto Disebut demikian karena Mahathir dikenal dengan kebijakannya yang nasionalistik dan ketegasannya dalam berdiplomasi dengan negara-negara barat. Sukarno sangat identik dengan sikapnya yang tegas terhadap barat yang imperlialistis.

Jokowi sudah menyiapkan The Little Jokowi’ sebagai calon pengganti. Nama yang disebut-sebut sebagai Little Jokowi sangat mungkin adalah Ganjar Pranowo.

