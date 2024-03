Live Streaming Persis Solo Vs RANS Nusantara: Tamu Datang Untuk Memetik Poin

jpnn.com - SOLO - RANS Nusantara FC akan berusaha membawa pulang poin dari pertandingan melawan Persis Solo pada lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1 2023/24. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/3). Pelatih RANS Nusantara FC Alfredo Vera menyebut pasukannya siap meladeni tuan rumah Persis Solo pada pekan ke-30 Liga 1, di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/3) malam WIB. Kick off laga Persis Solo vs RANS Nusantara ini dijadwalkan mulai pukul 20.30 WIB, dan bisa disaksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/13561-bri-liga-1?schedule_id=3348811. Baca Juga: Persis Solo Vs RANS Nusantara: Seharusnya Ini jadi Momentum Laskar Sambernyawa Vera menargetkan The Phoenix -julukan RANS Nusantara, memetik poin di Manahan. Baca Juga: PSIS Semarang Remuk di Tangan Persis Solo, RANS Nusantara Vs Bali United 1-1 “Kondisi tim bagus, persiapan lancar. Kami datang ke sini untuk pulang membawa poin," ujarnya. Pelatih yang berasal dari Argentina itu juga tak gentar dengan catatan positif Persis pada pertandingan kandang mereka.