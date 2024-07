Live Streaming Voli Putri Olimpiade Paris 2024 AS Vs China, Petahana di Ujung Tanduk

jpnn.com - PARIS - Dua juara Olimpiade di nomor bola voli putri Amerika Serikat dan China sedang bertarung pada matchday 1 penyisihan Pool A Olimpiade Paris 2024, Senin (29/7) malam WIB.

Laga yang berlangsung di South Paris Arena, itu kini memasuki set ke-3.

Di set ke-1 Amerika Serikat si juara bertahan (emas Tokyo 2020) kalah 20-25 dari China si juara Olimpiade Rio 2016.

Li Yingying, Zhu Ting, dan Yuan Xinyue menjadi momok baut AS di set ke-1.

AS yang dimotori Andrea Drews dan Jordan Larson bak belum panas.

Pada set ke-2, AS juga kalah 19-25. Itu berarti si petahana sedang berada di ujung tanduk.

Andai kalah lagi di set ke-3, AS harus tunduk kepada China.

Anda bisa menyaksikan laga AS vs China ini via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17475-vidio-1?schedule_id=3618909.