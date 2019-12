Liverpool di 4 Boxing Day Terakhir: Selalu Menang, 14-0

jpnn.com, LEICESTER - Liverpool makin sulit tersusul di klasemen Liga Inggris (Premier League) setelah menang telak 4-0 di kandang Leicester City, pada pekan ke-19 yang bertepatan dengan Boxing Day di King Power Stadium, Jumat (27/12) dini hari WIB.

Roberto Firmino mencetak brace alias dua gol yakni masing-masing pada menit ke-31 dan 74.

Gol kedua Firmino di laga itu merupakan gol ke-500 Liverpool di semua kompetisi dalam era pelatih Jurgen Klopp (sejak 2015).

Selain brace Firmino, gol Liverpool lainnya ke gawang Leicester dicetak oleh James Milner melalui sepakan penalti pada menit 71 dan gol penutup dari Alexander Arnold pada menit ke-78.

17/19 - James Milner has scored 17 of his 19 Premier League penalties, including 13 of the 14 he has taken for Liverpool. Reliable. #LEILIV pic.twitter.com/aa1pcjklnb — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019