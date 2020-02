Liverpool Juga Bisa Seperti City, MU Hingga Arsenal, Bahkan Mungkin Lebih

jpnn.com, LIVERPOOL - Sadio Mane menjadi penentu kemenangan Liverpool saat menjamu West Ham United dalam lanjutan pekan ke-27 Premier League di Anfield, Selasa (25/2) dini hari WIB.

Mane mencetak gol pada menit ke-81 untuk membuat kesimpulan pertandingan menjadi 3-2. Kemenangan ini diraih The Reds dengan susah payah.

Liverpool unggul lebih dahulu lewat Georginio Wijnaldum di menit ke-9, tetapi empunya stadion kemudian tertinggal 1-2.

Pemain West Ham Issa Diop dan Pablo Fornals masing-masing mencetak gol ke gawang yang dikawal Alisson Becker pada menit ke-12 dan 54.

21 - @LFC have won their last 21 home Premier League games, equalling the English top-flight record for consecutive home wins, set by the Reds themselves between January and December 1972 under Bill Shankly. Throwback. pic.twitter.com/IY6iE0pEaS — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2020