Luhut Apresiasi Airlangga Bawa Golkar Melesat di Pemilu 2024

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengapresiasi kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto membawa partai berlambang pohon beringin melesat di Pemilu 2024, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Luhut mengucapkan selamat kepada Airlangga, karena diperkirakan Golkar meraih 102 kursi DPR RI.

Menurut Luhut tidak ada yang menduga perolehan suara Golkar bisa melesat seperti saat dipimpin Ketua Umum Akbar Tandjung.

Baca Juga: KAI Desak BPK Audit Anggaran TPS Pemilu 2024

"Dari lubuk hati saya yang paling dalam, selamat dan sukses pada Golkar. Tidak banyak yang menduga itu, tetapi sampai 102 kursi dari 85 kursi, jadi no issue lagi soal ini, whatever it is, apa pun itu, tetapi kenyataannya Pak Airlangga sudah bawa Golkar pada posisi yang sangat luar biasa," ujar Luhut saat bertemu Airlangga di Jakarta, Kamis (22/2).

Menurut Luhut suara Golkar ada kenaikan luar biasa dari yang sebelumnya 85 kursi, diperkirakan menjadi 102 kursi DPR RI.

"Ini rebound sejak (dipimpin) Pak Akbar Tandjung. Saya berharap semua kompak, solid, jangan mau dipengaruhi siapapun ke depan ini. Karena saya pikir sudah ini saja dipelihara ke depan," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini juga berpesan agar seluruh kader, fungsionaris dan simpatisan tidak sombong dengan pencapaian yang ada.

Luhut menitipkan pesan agar seluruh kader tetap bekerja dan memegang jati diri sebagai partai karya kekaryaan.