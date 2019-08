Luis Suarez jadi Korban di Pekan Pertama La Liga

jpnn.com, BILBAO - Barcelona tak hanya kalah di pekan pertama La Liga musim ini, tetapi juga rentan kehilangan Luis Suarez.

Striker Uruguay itu hanya bermain kurang dari 35 menit dalam laga tandang Barca ke kandang Athletic Bilbao di San Mames, Sabtu (17/8) dini hari WIB.

Suarez kesakitan setelah melepas tendangan sekitar menit ke-32 dalam laga pembuka La Liga tersebut.

Dia mendapat masalah di kaki kanannya, kemungkinan di bagian betis.

?@LuisSuarez9 has a muscle injury in his right leg. He will have more tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/Yn1PkLKaii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2019