Lumecolors Sesuaikan Kulit Wanita Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kosmetik sudah menjadi kebutuhan setiap wanita. Beragam produk kecantikan yang menyesuaikan kulit wanita Indonesia, pun terus bermunculan.

Salah satunya Lumecolors yang meluncurkan Velvet Lipcoat, formulasi satu warna cocok untuk semua jenis kulit wanita.

Lumecolors Velvet Lipcoat ini ringan saat digunakan. Selain itu kering dalam 30 detik di bibir dan langsung kiss proof tanpa membuat bibir terasa kaku.

Christina Lie, pemilik brand Lumecolors menjelaskan, shade yang dikeluarkan oda 10 varian, antara lain Sunset Chic, Arm Candy, Bare With Me, Kiss Of Fire, Chocolate Trip, Sunday Bliss, Devious Queen, Summer Potion, Memory of You, dan Coraline.

“Lumecolors menyesuaikan juga komposisi pelembab dan formula long lasting, sehingga tahan lama, nyaman dan ringan saat digunakan,” kata Christina, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/2).

Selain lipcoat, Lumecolors juga menghadirkan lipcream dengan jenis Velvet Lip dan Cheek Mousse. Lipcream ini menjawab kebutuhan wanita yang ingin serba praktis, satu botol bisa tiga fungsi, dijadikan lipstik, eyeshadow, hingga blush on.

"Lip Mousse ini sebetulnya adalah bagian dari Lip Tint dengan tekstur Mousse Super Lembut seperti whip cream-nya eskrim," ujarnya.

Menurut Christian, Lipmousse memiliki ukuran 1,6 kali lipat lebih banyak dari Lipcoat. Selain itu, mengandung jojoba oil dan vitamen E yang berfungsi melembabkan serta menyehatkan bibir. “Sehingga tidak akan se-kiss proof Lipcoat,” ucapnya.