Lumina Testing Service, Platform Penilaian Pendidikan Berbasis Data

jpnn.com, JAKARTA - Lumina Education meluncurkan Lumina Testing Service (LTS), sebuah platform penilaian online untuk mengukur kemampuan pelajar.

Platform ini berguna untuk membantu para guru, orang tua, dan siswa dalam meningkatkan kepercayaan diri akademik.

LTS hadir sebagai solusi bagi para pendidik dan orang tua yang ingin memanfaatkan data untuk penilaian yang lebih terukur dan relevan dalam mendukung perkembangan

akademik anak di berbagai tahap pembelajaran.

Sebab, ada berbagai kemudahan akses untuk mendapatkan penilaian dan mencapai target dalam pembelajaran.

"Lumina Testing Service adalah produk kedua dari Lumina Education setelah sebelumnya luncurkan BukuAku. Dengan LTS, pendidik dapat dengan mudah memonitor perkembangan murid dalam memaksimalkan pembelajaran," ujar CEO Lumina Education Stephanie Riady dalam peluncuran LTS di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (5/11).

Acara peluncuran LTS ini juga menghadirkan Eric Lane dari MetaMetrics serta para pengurus yayasan dan guru dari berbagai sekiolah di Jabodetabek.

LTS menghadirkan beberapa alat penilaian untuk murid, salah satunya teknologi mitra Lumina Education,

yakni MetaMetrics.

Ini adalah perusahaan riset pendidikan yang mengerjakan Lexile Framework for Reading sejak 1984. Menurut Stephanie, LTS English Reading Test powered by Lexile Framework for Reading bertujuan untuk mengukur tingkat

kemampuan membaca bahasa Inggris anak.