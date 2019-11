Luna Maya Ungkap Alasan Pernah Mau Bunuh Diri

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengaku pernah berada di titik terendah sepanjang perjalanan hidupnya.

Pesohor kelahiran 26 Agustus 1983 itu bahkan pernah berniat bunuh diri lantaran menerima komentar nyinyir usai terjerat kasus video asusila bersama Ariel Noah.

“Ada kepikiran to kill yourself, of course, i mean it’s normal,” kata Luna Maya dalam acara Bareng Boy di Trans7, baru-baru ini.

“Kok hidup gue diusik banget sih, apa mendingan gue enggak usah ada di dunia ini ya'," lanjut Luna Maya.

Mantan kekasih Reino Barack itu menegaskan bahwa keinginan untuk bunuh diri itu bukan karena dirinya putus asa.

“Gue enggak pernah putus asa, i wanna kill myself, enggak! Tapi lebih ke mengapa orang-orang kok sampai kayak gini amat sih ke gue,” ungkapnya.

“Kalau dengan tidak adanya gue di dunia ini, mereka lebih tenang, ya sudah mending gue metong (mati) saja,” sambung Luna Maya.

Beruntung, pemain film Rumah Ketang: The Beginning itu urung melakukan hal tersebut. Ia menyadari jika melakukan bunuh diri justru akan membuat para haters senang. “Kalau gue metong, menang dong mereka,” ucapnya.(mg7/jpnn)