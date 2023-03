MahaDasha Raih Dua Penghargaan Inhouse Media di Awal 2023

jpnn.com, JAKARTA - Connect, majalah internal PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha) menyabet penghargaan Gold Winner dalam PR Indonesia Award (PRIA) 2023, di Bali, pada 17 Maret.

Pada 20 Maret, Connect juga menerima penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers sebagai Bronze Winner kategori The Best of Private Company di ajang kompetisi nasional Inhouse Magazine Award (InMA) 2023.

"Ini menjadi motivasi bagi tim corporate communications untuk lebih kreatif dan berprestasi dalam menyajikan konten menarik, berkualitas, menjadi platform efektif dalam mendorong engagement dan awareness di lingkungan perusahaan,” ujar Mivida Hamami, Presiden Direktur MahaDasha dalam keterangannya, Kamis (23/3).

Corporate Communications Manager MahaDasha Rani Hartanti menambahkan bahwa penghargaan ini sebagai wujud nyata pengakuan nasional terhadap implementasi kinerja penyampaian komunikasi MahaDasha yang telah berjalan dengan baik.

"Melalui penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat kami untuk terus berkarya lebih baik lagi," kata Rani.

Menurut Rani, keikutsertaan MahaDasha dalam ajang InMA merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus bertumbuh dan berinovasi dalam mengelola media komunikasi internal.

"Tentunya menjadi ajang pengujian atas kematangan sekaligus relevansi media internal perusahaan terhadap target audiensnya," tuturnya.

Dia berharap pencapaian ini makin menegaskan komitmen MahaDasha Group dalam memastikan berlangsungnya alur distribusi informasi seputar perusahaan secara transparan, cair dan jelas bagi seluruh lini perusahaan.