Maia Estianty Sudah Siap Dinikahi Pengusaha Jam Mewah?

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara antara Maia Estianty dan Irwan Mussry memang tak pernah diakui keduanya.

Namun, masyarakat yakin mereka memang memiliki hubungan spesial lantaran kerap memperlihatkan lokasi dan waktu yang sama saat berada di luar negeri.

Yang teranyar, ibu 3 anak itu dikabarkan akan segera dinikahi mantan kekasih Dessy Ratnasari.

Kesiapan Maia Estianty untuk menikah lagi diungkap salah satu sahabatnya, Diyen. Seperti yang terlihat di Instagram Story-nya, Minggu (21/10).

Dalam sebuah video singkat, mantan istri musisi Ahmad Dhani itu tampak berpose dengan seorang sahabat yang sedang berulang tahun, Jamie.

Maia tampil anggun dengan gaun serba putih.

"Jamie @ec24m give luck to Maia @maiaestiantyreal will marry soon (Jamie memberikan keberuntungan Maia agar menikah secepatnya)," tulis Diyen dalam video tersebut.

Seperti diketahui, hubungan Maia dan Irwan Mussry telah tercium publik sejak keduanya berkali-kali kepergok berada di suatu tempat yang sama.