Malam Ini, Sunami Gelar Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Amerika Serikat, Sunami akan menggelar konser di Bali United Studio, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/9).

Konser tersebut bakal menjadi penampilan perdana Sunami di Jakarta.

Oleh sebab itu, konser Sunami disambut antusias luar biasa oleh penggemar.

Baca Juga: Sunami Segera Tampil di Jakarta

Buktinya, pre-sale tiket konser telah terjual hingga ratusan tiket.

Selain Sunami, akan ada beberapa band lokal yang menjadi pembuka.

Band lokal yang bakal beraksi yakni End In Pain, Keep It Real, dan Limbo.

Baca Juga: Anxious Takjub akan Jakarta

Pintu area pertunjukan dibuka mulai 17.00, sementara penampilan band lokal dimulai pada 19.00, dan Sunami beraksi pada 21.15 WIB.

Sunami memang menjadi fenomena beberapa tahun belakangan, dengan pit yang brutal dan aksi panggung maksimal, dari hardcore kid sampai metalheads telah tersihir.