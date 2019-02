Manchester United Catat Rekor Fantastis

jpnn.com, SELHURST - Manchester United mengukir rekor luar biasa setelah memenangi laga pekan ke-28 Premier League di markas Crystal Palace, Selhurst Park, Kamis (28/2) dini hari WIB.

MU menang 3-1 berkat brace Romelu Lukaku (menit ke-33 dan 52) dan Ashley Young (83). Gol tuan rumah berasal dari Joel Ward (66). "Ini kemenangan tandang yang hebat. Kami mengendalikannya dengan baik," ujar arsitek MU, Ole Gunnar Solskjaer seperti dikutip dari Sky Sports.

38 - Since the start of last season, Romelu Lukaku has scored 38 goals in all competitions, 15 more than any other Man Utd player. Production. #CRYMUN pic.twitter.com/XHu4s7HvEg — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2019