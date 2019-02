69 Poin dari 28 Laga, Seharusnya Liverpool Juara

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool menjaga posisi puncak klasemen Premier League usai menang meyakinkan atas Watford di Anfield, Kamis (28/2) dini hari WIB.

The Reds pesta gol, 5-0, untuk menjaga jarak satu poin dengan Manchester City (69-68).

Gol tuan rumah bersumber dari Sadio Mane (menit ke-9 dan 20), Divock Origi (66) dan Virgil van Dijk (79 dan 82).

Dari lima gol tersebut, tiga di antaranya lahir berkat assist Trent Alexander Arnold yakni gol pada menit ke-9, 20 dan 79.

3 - Trent Alexander-Arnold is the youngest ever player to assist three goals in a single Premier League game (20 years, 143 days). Prodigy. #LIVWAT pic.twitter.com/UGbY50PdRf — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2019