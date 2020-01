Manchester United Punya Cerita yang Wajib Ditakuti Liverpool

jpnn.com, LIVERPOOL - Duel pemimpin klasemen sementara Liga Inggris (Premier League) Liverpool melawan peringkat kelima Manchester United di Anfield, Minggu (19/1) malam WIB menjadi laga paling ditunggu akhir pekan ini.

Liverpool belum terkalahkan dalam 38 pertandingan Premier League terakhir mereka (sejak musim lalu). Torehan tersebut membuat The Reds berada di peringkat ketiga dengan rekor terpanjang tak terkalahkan dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi di Inggris.

Liverpool di bawah Arsenal dengan 49 laga tak penah kalah dan Chelsea 40 pertandingan.

Baca Juga: OGS Temukan Cara Mengalahkan Liverpool

Nah, yang menarik, seperti dilansir laman Premier League, rekor Arsenal dan Chelsea saat itu sama-sama berakhir di tangan klub yang sama; Manchester United.

MU lah yang mematahkan rekor Arsenal dan Chelsea. Bagaimana dengan rekor Liverpool?

Selain duel Liverpool vs MU, pekan ke-23 tetap menjanjikan laga menarik lainnya, seperti Watford vs Tottenham Hotspur atau Manchester City vs Crystal Palace.

Baca Juga: Manchester United Catat Rekor Buruk Lagi Setelah 22 Tahun

Berikut jadwal lengkap pekan ke-23 Premier League. (adk/jpnn)

Pekan ke-23 Premier League

Sabtu (18/1)

19.30 WIB Watford vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB Arsenal vs Sheffield United

22.00 WIB Brighton & Hove Albion vs Aston Villa

22.00 WIB Manchester City vs Crystal Palace

22.00 WIB Norwich City vs AFC Bournemouth

22.00 WIB Southampton vs Wolverhampton Wanderers

22.00 WIB West Ham United vs Everton

Minggu (19/1)

00.30 WIB Newcastle United vs Chelsea

21.00 WIB Burnley vs Leicester City

23.30 WIB Liverpool vs Manchester United