MangoeSky Sabet Penghargaan Layanan Internet Terbaik di Wilayah Rural

jpnn.com, JAKARTA - MangoeSky yang merupakan produk dari PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menerima penghargaan sebagai Layanan Internet Terbaik di daerah Rural pada acara The Most Inspiring and Innovative Figure Awards 2019.

VP Segment 2 Telkomsat, Hari Usmayadi mengatakan, penerimaan penghargaan ini dilandasi beberapa penilaian terkait pelayanan MangoeSky kepada masyarakat di daerah rural Indonesia.

Penilaian tersebut meliputi jumlah pelanggan, kesetiaan pelanggan, dan churn rate customer.

"Kami bersyukur atas capaian ini dan kami akan terus mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas internet satelit yang stabil di daerah rural," kata Hari dalam keterangan tertulisnya.

Hari menambahkan dengan jumlah pelanggan MangoeSky mencapai ribuan dan tersebar di seluruh daerah Indonesia, jumlah ini terbilang besar untuk broadband internet access melalui media satelit.

Pelayanan cangkupan wilayah yang luas berpengaruh pada cangkupan pelanggan yang besar dan tersebar di wilayah Indonesia, terutama pelanggan yang berada di wilayah rural.

Menurut Hari, pelanggan yang setia juga menjadi alasan MangoeSky menerima penghargaan. MangoeSky mengutamakan kepuasan pelanggannya dengan memberikan pelayanan terbaik meliputi bonus STB TV setiap melakukan pemasangan baru.

Kemudian kemudahan melakukan top up, serta pelayanan after sales yang baik dan tanggap bila terjadi masalah pada produk, bahkan sebelum pelanggan mengadukan komplain.