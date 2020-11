Manjakan Nasabah, Bank BTN Terus Tingkatkan Fitur Mobile Banking

jpnn.com, JAKARTA - Bank BTN terus mengembangkan inovasinya untuk meningkatkan layanan digital banking dengan terus memoles sejumlah program digital yang dimiliki agar lebih inovatif.

Hal ini dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi dan makin meluasnya penggunaan transaksi digital oleh masyarakat.

Sejak awal tahun, BTN terus memacu pengembangan digital banking. Upaya tersebut cukup sukses mendorong minat nasabah untuk memaksimalkan penggunaan digital banking BTN, khususnya mobile banking.

Direktur Operation, IT and Digital Banking, Andi Nirwoto menuturkan hingga Oktober 2020, terjadi peningkatan jumlah nasabah yang bertransaksi via mobile banking, yakni sebanyak 60.912.342 transaksi.

Jumlah ini meningkat 36% dari 2019 yang tercatat 44.872.107 transaksi. Sementara internet banking mengalami peningkatan jumlah pengguna, sebanyak 127% naik dari posisi 2019 dengan jumlah pengguna tercatat 258.521 nasabah dan pada tahun ini tercatat 587.470 pengguna.

Fitur transaksi menjadi salah satu kunci utama Bank BTN menarik masyarakat menggunakan mobile banking.

Baca Juga: Seperti ini Komitmen BTN dalam Sukseskan Program Sejuta Rumah

Pada akhir 2019, hanya ada 62 fitur di mobile Banking Bank BTN, kini mencapai 297 fitur diantaranya pembayaran SPP ke kurang lebih 9 universitas, pembayaran PDAM, pembelian voucher streaming, pembayaran BPJS dan sebagainya.

“Akhir tahun ini kami terus menambah dan melengkapi fitur pembayaran institusi misalnya pembayaran tiket perjalanan moda transportasi, zakat, voucher games dan lain sebagainya sehingga ada kurang lebih 489 fitur baru di mobile Banking BTN,” kata Andi.