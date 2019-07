Marc Marquez Buru Perfect Ten di MotoGP Jerman

jpnn.com, SACHSENRING - MotoGP Jerman identik dengan Marc Marquez. Tidak ada yang berani meragukan performa Marquez di Sirkuit Sachsenring, termasuk saat balapan, Minggu (7/7) nanti.

Marquez penguasa kelas MotoGP Jerman dalam enam musim terakhir. Bahkan tiga musim sebelumnya, rider Spanyol itu juga mendominasi Moto3 dan Moto2. Total, sembilan musim beruntun dia selalu finis terdepan.

Did you know...the first of @marcmarquez93's nine #GermanGP wins came in 2010 in the 125cc class! ????



The Spaniard qualified on pole position and won the race by over 17 seconds! ????????#MotoGPStats | ???? pic.twitter.com/HyKlnxSM4C — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) July 3, 2019