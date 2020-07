Marc Marquez Sudah Gila

jpnn.com, JEREZ - Nama Marc Marquez jadi omongan sejak Rabu (22/7) malam.

Juara bertahan MotoGP itu telah melakoni operasi di lengannya setelah mengalami kecelakaan mengerikan saat balapan MotoGP Spanyol, Minggu (19/7).

Nah, yang mengejutkan, hanya tiga hari setelah operasi, Marquez bersikeras pengin segera kembali ke Jerez, menjajal trek dan membuka kemungkinan untu ikut race akhir pekan nanti.

MotoGP melansir, saat ini Marquez sedang menuju ke Jerez dan siap diperiksa secara medis, dengan harapan lulus atau fit untuk melakoni MotoGP Andalusia.

Absolutely extraordinary!!! ????@marcmarquez93 is heading back to Jerez and will attempt to ride this weekend! ????#AndaluciaGP ???? | ????https://t.co/MSoFZt9mmP — MotoGP™???? (@MotoGP) July 23, 2020