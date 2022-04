Maria Ozawa Lakukan Ini di Bali, Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Aktris asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi tengah berada di Bali.

Tidak hanya sekadar liburan, mantan bintang film dewasa itu ternyata juga melakukan kegiatan sosial.

"My first charity in Bali. My first sedekah," ungkap Maria Ozawa melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (3/4).

Pemain film Menculik Miyabi itu terlihat mendatangi sebuah panti asuhan bersama rekan-rekan selebritas.

Kedatangan Maria Ozawa dan sahabat ternyata untuk menyalurkan sedikit bantuan.

"Bagi-bagi makanan," beber Miyabi.

Maria Ozawa tampak bahagia saat berbagi sedekah di panti asuhan.

Dia juga mengucap selamat berbuka puasa bagi masyarakat.