Mario Balotelli Dicari Polisi Gara-Gara Taruhan Rp 31 Juta Terjun ke Laut dengan Vespa

jpnn.com, NAPLES - Striker Italia Mario Balotelli menjadi buah bibir di Naples, setelah menjadi aktor utama aksi pelayan bar mencebur ke laut dengan kendaraan bermotor.

Dalam video yang sempat viral, tampak seorang pengendara, yang disebut sebagai bos sebuah bar membawa vespanya mencebur ke laut.

Mario Balotelli has made headlines in Italy again as he paid a local bar owner in Naples €2000 cash to drive a Vespa into the sea...



Easiest €2k ever ????????????



[IG: mb459] pic.twitter.com/TjF4Z76nPU — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 6, 2019