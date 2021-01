Maruli Tampubolon Sebarkan Pesan Bhinneka Tunggal Ika kepada Warga Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor Maruli Tampubolon percaya bahwa melalui musik, harapan untuk kedamaian dapat terus terjaga semangatnya.

Ia menyampaikan pesan tersebut melalui lagu terbarunya berjudul Never Stand Alone. Pesan tersebut disampaikannya tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menampilkan lagu tersebut di layar LED raksasa selama Desember 2020 hingga Januari 2021, di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat, Times Square, New York, Amerika Serikat, tepatnya di Nasdaq Tower dan Thomson Reuters.

"Putra bangsa bermusik untuk memberikan harapan di tengah pandemi yang kurang baik. Menyerukan kepada dunia, selalu ada harapan dengan beriman hanya kepada Tuhan," kata Maruli Tampubolon, saat dihubungi awak media, baru-baru ini.



LED lagu Never Stand Alone milik Maruli Tampubolon di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat, Times Square, New York, Amerika Serikat. Foto: dok. pribadi

Sebagai anak bangsa, Maruli merasa wajib menyuarakan perdamaian kepada dunia. Terlebih, banyak berita-berita negatif mengenai pandemi yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Ini adalah lagu anak bangsa berbahasa internasional. Ada pesan persatuan dalam perbedaan, pesan tentang Bhinneka Tunggal Ika ada di lagu ini dan juga prinsip dari Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa," ujarnya.

