Maserati Menyiapkan Sedan Sport Anyar Suksesor Gran Turismo

jpnn.com - Maserati kemungkinan akan mematikan model GranTurismo nan anggun, tetapi jangan khawatir, pembuat mobil Italia ini sudah menyiapkan penggantinya.

Maserati telah merilis video teaser sebagai penegasan calon sedan sport anyarnya. Direncanakan debut pada Mei 2020.

Mengingat waktunya masih lama, Maserati tidak membuka detailnya. Mereka hanya memberi kisi-kisi dari raungan mesin 8 silinder rorty, setidaknya ini menunjukkan Maserati masih akan mengandalkan mesin pembakaran internal.

The countdown to a new era has officially started. #MaseratiMMXX pic.twitter.com/5O2RTCNs3P — Maserati (@Maserati_HQ) November 11, 2019