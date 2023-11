Masrur Masykur Optimistis AMIN Menang Satu Putaran Jika Tak Ada Kecurangan

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Bupati Kendal, Jawa Tengah, Masrur Masykur menilai cuma Anies Baswedan capres yang memiliki logika sehat.

Atas dasar itu juga Masrur mendukung Anies dan cawapres Muhaimin Iskandar, pasangan yang kini lebih dikenal dengan AMIN, pemilik nomor urut 1 dalam Pilpres 2024.

"Logika dan kerangka berpikir yang sehat ini sangat diperlukan terutama dalam membuat sebuah kebijakan. Makanya, kami cocok untuk bisa bergabung dengan Pak Anies," ujar Masrur.

Menurutnya, gagasan perubahan yang diusung pasangan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut sangat dibutuhkan di waktu yang saat ini sudah bisa dibilang sangat mendesak.

"Perubahan bisa dilakukan dengan kepemimpinan yang benar melalui kekuasaan yang dipegang oleh orang yang benar. The right man on the right place. Selama ini kan (pemegang) kekuasaan tidak pas akhirnya terjadi karut-marut," katanya.

Masrur juga mencatat beberapa hal dari Anies, seperti soal tidak ada adanya arahan secara nasional dari pusat terhadap para kepala daerah, sehingga para pejabat di daerah jalan sendiri-sendiri.

Dia meyakini Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menyiapkan konsep dan panduan kepada pemerintah daerah nantinya, agar apa yang menjadi target nasional bisa dicapai bersama.

"Selama ini saya lihat lihat para pejabat, saya pun dulu pejabat, berperilaku tanpa konsep rata-rata, hanya berperilaku saja. Tentunya sekarang kalau ada satu konsep apalagi dari atas sampai bawah, itu akan sangat bagus," katanya.