Mastersystem Raih Peringkat 3 di Cisco World Global Innovation Challenge

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mastersystem Infotama (Mastersystem), sebagai perwakilan dari Indonesia dengan membawa solusi MS-CDX berhasil meraih peringkat ke-3 Cisco World Global Innovation Challenge, yang diumumkan pada acara Cisco Partner Summit 2021 pada 10 November 2021.

Bahkan, selama dua tahun berturut-turut Mastersystem kembali dipercaya sebagai Cisco Asean Partner of the Year.

Tak hanya itu, penghargaan bergengsi lain yang didapat tahun ini ialah APJC Geo Region Award: 2021 Technology Excellence: Data Center and Cloud Partner of the Year.

Mastersystem juga telah menjadi Indonesia Partner of the Year untuk ke sepuluh kalinya.

Presiden Direktur Mastersystem Eddy Anthony merasa bersyukur dengan raihan prestasi tersebut.

“Terima kasih kepada pelanggan yang telah memberikan kami kesempatan untuk tumbuh bersama, sehingga kami dapat menyajikan solusi IT yang relevan dan mendapatkan apresiasi luar biasa di tingkat ASEAN dan dunia. Tak satupun dari prestasi ini yang mampu kami raih tanpa dukungan semua pihak," tutur Eddy.

“Selamat kepada Mastersystem atas penghargaan luar biasa ini! Kami Cisco Indonesia merasa sangat bangga atas prestasi dan capaian Mastersystem yang telah bekerja keras dan berinovasi secara konsisten. Terima kasih telah membawa nama Indonesia duduk di kancah Global," kata Marina Kacaribu, Country Managing Director, Cisco Systems Indonesia.

Terpilihnya Mastersystem sebagai Top 3 Cisco World Global Innovation Challenge ini, salah satunya karena solusi yang dibawakan merupakan solusi yang relevan dengan kondisi saat ini.