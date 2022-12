Mastersystem Sabet Penghargaan Cisco APJC Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mastersystem Infotama (Mastersystem) kembali dianugerahi Cisco APJC Award 2022, sebagai ASEAN Partner of The Year.

Penghargaan ini merupakan kali ketiga yang diraih selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan ini diumumkan secara langsung dari Las Vegas, yang diterima oleh Board of Directors Mastersystem, Joko Gunawan dan Lintar Wardana, Senin (31/10).

Tidak hanya di tingkat APJC, Mastersystem juga dianugerahi penghargaan 'Service Provider Partner of the Year' pada Cisco Partner Summit 2022.

Penghargaan Cisco di tingkat Global ini merupakan apresiasi kepada partner Cisco atas keberhasilan bisnis, inovasi, serta kontribusi dan layanan terbaik di kelasnya.

“Selamat kepada Mastersystem Infotama atas perolehan penghargaan untuk kategori Service Provider Partner of the Year. Anda telah menunjukkan fokus dan komitmen performa terhadap pelanggan Anda dan berada di posisi yang baik," ujar Oliver Tuszik, Senior Vice President, Global Partner Sales and Routes to Market, Cisco.

Cisco Partner Summit Award Winner diberikan kepada partner yang mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan proses inovasi, menangkap peluang baru dan mengadopsi strategi penjualan dengan mencapai hasil bisnis yang substansial bagi pelanggan.

“Partner Cisco adalah mesin inovasi dalam kesuksesan kita bersama. Bersama-sama, kami telah melewati tahun yang penuh tantangan untuk mencapai hasil yang luar biasa, menanggapi tantangan pelanggan, dan terus menjadi yang terdepan dalam lanskap yang selalu berubah," tutur Oliver Tuszik.