Mau Belanja? Cek Dahulu Daftar Harga Pangan Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Harga komoditas pangan di wilayah DKI Jakarta masih tidak menentu setelah diumumkannya kenaikan BBM subsidi.

Dikutip dari situs resmi Informasi Pangan Jakarta, Sabtu (8/10), harga cabai di Jakarta hari ini rata-rata tercatat naik Rp 561 menjadi Rp 59.647 per kilogram, sementara beras IR.1 dipatok Rp 11.514 per kilogram.

Kemudian, jenis beras lainnya juga mengalami kenaikan harga, di antaranya beras IR. II (IR 64) Ramos naik Rp 30 menjadi Rp 10.703 per kilpgram, beras IR. III (IR 64) naik Rp 88 menjadi Rp 9.800 per kilogram, sedangkan harga beras Setra I/Premium turun Rp 179 menjadi Rp 12.020 per kilogram.

Namun, harga minyak goreng berangsur turun menjadi Rp 14.064 per kilogram.

Kemudian, harga daging sapi dipatok Rp 143.235 per kilogram, sementara daging ayam Rp 37.352 per ekor.

Selanjutnya, harga telur ayam dipatok Rp 24.852 per kilogram.

Jenis cabai juga terpantau mengalami penurunan, seperti cabai rawit hijau dan cabai rawit merah.

Berikut daftar harga dari Informasi Pangan Jakarta: