Megawati Dukung China Cs Realisasikan New Development Bank

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mendukung negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) membentuk sebuah bank pembangunan (New Development Bank).

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan gagasannya itu saat berbicara dalam BRICS Political Parties, Think Tanks, and Civil Society Organization Forum yang digelar di Beijing.

Megawati hadir secara virtual melalui layanan telekonferensi, Kamis (19/5) malam.



Bagi Indonesia lanjutnya, prinsip kerja sama internasional harus didasari ideologi Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.



Hal itulah yang disampaikan Presiden Pertama Indonesia Soekarno melalui Pidato di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada 30 September 1960 yang terkenal dengan judul "To Build the World A New".

Melalui pidato Bung Karno tersebut, kata Megawati, pentingnya tata dunia baru yang lebih berkeadilan dengan mengusulkan Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.



"Konsepsi tata dunia baru yang berkeadilan harus terus diperjuangkan. Dengan prinsip yang sama, kerja sama partai politik di forum ini dapat difokuskan bagi upaya mewujudkan keadilan, melalui kerja sama ekonomi, kebudayaan, dan kerja sama untuk mereduksi berbagai kesenjangan sosial," kata Megawati.



Atas dasar hal tersebut, kata dia, terhadap upaya BRICS dalam mewujudkan sistem keuangan dunia yang lebih berkeadilan melalui sebuah pembentukan New Development Bank patut direalisasikan.

Putri Bung Karno itu juga menilai BRICS bisa mendapatkan alternatif cadangan devisa baru, serta solusi infrastruktur teknologi komunikasi.

Megawati mengatakan kerja sama masa depan yang lebih mengedepankan kelestarian alam harus ditingkatkan dan diimplementasikan.



Dalam perspektif ini, kata dia, kesadaran ekologis harus dilaksanakan guna memastikan ketersediaan pangan,



"Semoga melalui BRICS Forum ini, dialog antarpartai politik dapat semakin meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang menempatkan rakyat. Sekali lagi, menempatkan rakyat sebagai satu-satunya sumber legitimasi, orientasi kebijakan, dan dasar bagi seluruh kerja sama internasional," kata Megawati.

Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping mengucapkan salam hangat atas penyelenggaraan BRICS Forum. (antara/jpnn)



