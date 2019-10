jpnn.com, JAKARTA - Melanie Subono pamit tinggalkan Indonesia. Keputusan itu dia lakukan setelah rentetan berbagai kejadian mulai dari kehilangan eyangnya, BJ Habibie hingga beragam demo mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.

Kekecewaan dan kesedihan itu Melanie sampaikan lewat akun Instagram miliknya.

“Indonesia, daku pamit sekejab yoo, pulang dulu ke tempat saya lahir dan tumbuh, Jerman. Dua sampai tiga minggulah. Nyerah setelah liat optimisme menjadi kompromisme dan balas budiisme. Akhirnya rentetan masalah, rentetan demo, dikriminalisasi, termasuk rentetan kedukaan, kelarlah 40 hari eyang kemarin, lalu langsung anak bulu tertua terlama (anjing peliharaannya) meninggal,” ungkap Melanie.

Melanie menyebut kepergiaannya ke Jerman untuk menyegarkan pikirannya.

“Pekerjaan kreatif gue keteteran semua, daripada gue jadi manusia enggak tulus kayak kebanyakan yang menjadi, lebih baik penyegaran otak sedikit,” tulisnya.

Melanie bahkan rela kembali dihujat lantaran sikap kritisnya kepada pemerintah.

”See you soon you crazy people in this beautiful country called home !! Yep crazy. Lihat aja nulis gini nyautnya pada “napa sih benci presiden, atau pilihan lo kan??” tutupnya.(chi/jpnn)