Melihat Keunggulan Financial Dashboard QLola by BRI, Memantau Keuangan Bisnis jadi Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Kemudahan monitoring keuangan bisnis menjadi sebuah kebutuhan utama pengusaha.

Melihat hal itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau (BRI) melalui QLola by BRI menghadirkan kemudahan monitoring keuangan bisnis lewat fitur Financial Dashboard.

Melalui fitur ini, nasabah segmen korporasi yang membutuhkan platform terintegrasi one stop solution untuk mengoptimalkan kegiatan bisnisnya akan semakin mendapatkan kemudahan.

Baca Juga: Makin Mudah Memantau Keuangan Bisnis dengan Financial Dashboard QLola by BRI

Fitur ini tentunya bisa menjadi solusi bagi nasabah pemilik bisnis yang perlu melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan secara berkala guna memantau perkembangan bisnisnya.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai fitur Financial Dashboard yang bisa diakses dengan mudah pada platform QLola by BRI:

Mengenal Fitur Financial Dashboard QLola by BRI

Financial Dashboard merupakan salah satu fitur unggulan pada QLola by BRI yang bisa memudahkan nasabah korporasi dan pemilik bisnis dalam memonitor keuangan perusahaannya.

Baca Juga: Satu Kali Login Bisa Transaksi Forex lewat QLola by BRI

Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk melihat real time balance, balance history, dan transaction history yang sangat menunjang dalam melakukan pemantauan keuangan bisnis.

Untuk memudahkan monitor keuangan bisnis nasabah, fitur ini dilengkapi dengan beberapa menu yang bisa dimanfaatkan antara lain sebagai berikut.