Melisha 'Indonesian Idol' Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya...

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka menyelimuti keluarga besar ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Salah satu kontestan Indonesian Idol Special Season tahun ini, Melisha Sidabutar dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (8/12).

Kabar duka tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Indonesian Idol.

"'Beautiful soul is never forgotten'. Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya 'Melisha Sidabutar' kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason. Rest In Peace @melishapricilla," ungkap pihak Indonesian Idol, Rabu (9/12).

Dihimpun dari berbagai sumber, Melisha Indonesian Idol dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit jantung.

Perempuan 19 tahun itu mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang sembuh dari pembengkakan pada bagian jantungnya.

Melisha Sidabutar merupakan kontestan Indonesian Idol Special Season yang berhasil tembus ke babak 35 besar.

Saat ikut kompetisi, Melisha Sidabutar dipuji juri karena memiliki suara indah dan sendu.