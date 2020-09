Menang Comeback! Liverpool Menjadikan Arsenal Korban Ketiga

jpnn.com, LIVERPOOL - Petahana Premier League Liverpool masih sempurna hingga pekan ketiga.

Menjamu Arsenal di Anfield, Selasa (29/9) dini hari WIB, tuan rumah menang 3-1.

The Reds sempat tertinggal lebih dahulu setelah Alexandre Lacazette membukukan gol pada menit ke-25.

Gol tersebut membuat Lacazette menjadi pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam tiga pertandingan pertama Premier League, sejak Olivier Giroud pada 2013-14.

