Menang di Paris, Manchester City di Atas Angin

jpnn.com, PARIS - Manchester City berada di atas angin setelah memenangi leg pertama semifinal Liga Champions di kandang Paris Saint-Germain, Parc des Princes, Kamis (29/4) dini hari WIB.

Dua gol dari Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez membuat mereka menang 2-1.

PSG unggul lebih dulu berkat sundulan Marquinhos pada babak pertama, namun tim asuhan Mauricio Pochettino kehilangan kendali setelah turun minum setelah dirusak gol De Bruyne dan Mahrez yang menciptakan gol dalam kurun delapan menit untuk mengamankan kemenangan tandang ke-18 berturut-turut City dalam semua kompetisi.

PSG yang menjadi runner-up tahun lalu lalu mendapati diri mereka dalam kesulitan sangat besar ketika gelandang Idrissa Gueye mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-77 karena tekel sembrono terhadap Ilkay Gundogan.

0 - Tonight was the first time Kylian Mbappé completed 90 minutes in a UEFA Champions League match and failed to attempt a single shot. Subdued. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021