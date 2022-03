Mendag Memastikan Stok Minyak Goreng Melimpah Jelang Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan melimpah.



Menurut dia, dari hasil pemantauan di TipTop Rawamangun, Jakarta Timur dan Diamond Artha Gading, Jakarta Utara menunjukan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya tersedia.



"Tadi sudah kita lihat bersama, minyak goreng kemasan sudah mulai normal, bahkan melimpah," ujar Lutfi, Sabtu (19/3).



Dia menambahkan permintaan toko terhadap kebutuhan minyak goreng sudah bisa dipenuhi 100 persen.



"Diperkirakan dalam seminggu ke depan banyak merek-merek sudah mulai keluar dan harganya sudah bisa lebih baik," ungkap Lutfi.



Pada kunjungannya itu Lutfi juga mengecek harga gula dan daging.



Menurut dia, harga daging terpantau masih stabil di kisaran Rp 80 ribu - Rp 120 ribu per kilogram, sedangkan gula dijual Rp 13.500 per kilogram.



Selain itu, Lutfi mengapresiasi Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mande yang telah membantu penjualan dan distribusi barang pokok untuk kebutuhan menjelang bulan Ramadan.



"Kementerian Perdagangan juga terus memastikan ketersediaan minyak curah di pasar tradisional dengan harga Rp14.000 per liter," tegas Lutfi.(mcr28/jpnn)