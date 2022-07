Mendag Zulhas: Harga Bahan Pokok Terus Mengalami Penurunan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim harga bahan pokok terus mengalami penurunan.

Menurut dia, tren penurunan harga bahan pokok terus terjadi sehingga makin terjangkau untuk masyarakat luas.

"Di tengah tekanan ekonomi dunia, harga bahan pokok terus mengalami penurunan, ini patut disyukuri," ujar Mendag saat mengecek langsung harga-harga di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/7).

Dari pantauan yang dilakukan di Pasar Cibinong, pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan stok bahan pokok mencukupi kebutuhan masyarakat dan terpantau stabil.

Komoditas yang harganya turun di Pasar Cibinong dibandingkan bulan lalu, yaitu minyak goreng curah yang sekarang sudah sesuai HET menjadi Rp 14 ribu per liter dari yang sebelumnya tercatat Rp 14.400 per liter.

Kemudian, bawang merah turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 60 ribu per kilogram.

Selanjutnya, cabai merah keriting turun menjadi Rp 80 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 85 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah turun menjadi Rp 65 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 100 ribu per kilogram.

“Harga bawang merah dan cabai terpantau turun karena saat ini tengah memasuki masa panen,” ungkap Zulhas.