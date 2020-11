Mengaku Salah, Via Vallen: Sutradaranya Memang Menjiplak

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen buka suara soal masalah video klipnya, Kasih Dengarkanlah Aku yang diduga menjiplak video Above The Time milik penyanyi asal Korea, IU.

Via Vallen mengatakan sutradara yang membuat videonya mengakui meniru video kilp IU tersebut.

"Sutradaranya memang menjiplak, intinya begitu," kata Via Vallen di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Menurut penyanyi asal Sidoarjo itu, sutradara meniru video tanpa sepengetahuan dirinya dan label.

Via Vallen pun merasa bersalah karena tidak tahu video yang dibuat sutradara hasil menjiplak.

"Aku merasa itu ialah kesalahan jadi harus dihapus dari YouTube," ujar perempuan 29 tahun itu.

Via Vallen memastikan telah menghapus video klip Kasih Dengarkanlah Aku dari kanal YouTube.

Oleh sebab itu, dia dan tim kini sedang membuat video terbaru dari lagu duet dengan Dyrga Dadali tersebut.