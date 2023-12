Mengantar Summit 2.0 Dukung Pelaku UMKM Kelola Keuangan yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Platform agregator bisnis pengiriman Mengantar.com menggelar acara Mengantar Summit 2.0 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bertajuk A Special and Rate Opportunity talk About Business & Financial, acara ini diikuti 700 mitra dari seluruh Indonesia.

Mengantar Summit 2.0 digelar untuk memberikan wawasan praktis dan inspiratif bagi para peserta, dengan harapan dapat mengimplementasikan strategi keuangan yang efektif dalam bisnis.

Komisaris Mengantar.com Agung Hari Prabowo mengatakan pengetahuan dan keahlian bagi UMKM dalam mengelola keuangan sangat vital dalam menghadapi tantangan di era digital ini.

"Mengantar Summit 2.0 adalah bagian dari solusi kami untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengasah kemampuan keuangan mereka," kata Agung saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sementara itu, Manajer Investasi PT Schroder Investment Management Indonesia sekaligus aktor Adrian Maulana juga memberikan pernyataan serupa.

Pada era ketidakpastian ekonomi, mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci kesuksesan bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, bisnis di era ketidakpastian tidak hanya membutuhkan inovasi dan kreasi, tetapi juga perencanaan keuangan yang strategis.