Mengenal Pulau Siladen, Lokasi Diving Terbaik di Dunia  

jpnn.com, SILADEN - Wisata bawah laut atau underwater Sulawesi Utara semakin kukuhkan popularitasnya di mata dunia.

Itu setelah Siladen Resort and Spa terpilih sebagai jawara Best Dive Centre or Resort 2017 pilihan Dive Magazine. Inilah majalah diving kelas dunia yang berbasis di London, Inggris.

Siladen Resort and Spa yang ada di Bunaken ini terpilih berdasarkan voting terhadap 10 resort yang telah ditentukan. Hasilnya? Siladen Resort and Spa meraih nilai terbanyak dengan memperoleh 820 vote dari total suara 3.117 vote.

Nah, kenapa Siladen Resort and Spa dan tentunya wisata bawah laut Sulawesi Utara begitu memukau hingga banyak mendapat pengakuan dunia internasional?

Yang pertama, Siladen Sport and Spa ini terletak di lingkungan tropis yang subur. Lokasinya ada di Taman Laut Bunaken di Manado, Sulawesi Utara, yang menjadi salah satu tujuan menyelam dunia. Lokasinya bisa dicapai sekitar 15 menit menggunakan mobil dari Bandara Internasional Sam Ratulangi menuju dermaga Barracuda, di luar kota Manado.

Alasan berikutnya, Siladen menyuguhkan view yang indah. Villa dengan pemandangan taman dipastikan siap menyapa setiap tamu yang datang. Kamarnya pun sangat nyaman dengan balutan gaya Bali dan kamar mandi terbuka. Belum lagi view pantai yang menghadap ke arah Taman Laut Bunaken dan Gunung Manadotua. Pemandangan matahari terbenam dapat dinikmati dari teras. Juga bisa makan malam romantis di pantai atau beristirahat sepanjang hari di dipan pribadi.

Aktivitasnya? Dijamin nggak bikin boring. Yang suka diving, dijamin bisa menikmati Siladen, pulau yang terkenal dengan keindahan pasir putihnya. Letaknya di sebelah timur laut Pulau Bunaken yakni sekitar 8 mil dari pusat kota Manado.