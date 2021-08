Mengharukan, Dua Atlet Ini Sepakat Berbagi Medali Emas Olimpiade Tokyo

jpnn.com, TOKYO - Ada kejadian menarik di nomor lompat tinggi putra Olimpiade Tokyo 2020, saat atlet Qatar, Mutaz Essa Barshim, dan Gianmarco Tamberi (Italia) sepakat berbagi medali emas.

Bertanding di Japan National Stadium, Minggu (1/8), dari 13 atlet yang bertarung di final, Tamberi, Barshim, dan Maksim Nedasekau (Belarusia) menjadi tiga atlet tersisa yang mampu melompat setinggi 2,37 meter.

Namun, ketiganya gagal di lompatan setinggi 2,39 meter. Hasil itu membuat Nedasekau meraih medali perunggu. Sebab, ia sebelumnya sekali gagal di lompatan 2,35 meter.

Hal ini membuat tinggal Barshim dan Tamberi yang memperebutkan medali emas. Dalam peraturan Olimpiade, keduanya harus melakukan lompatan lagi untuk menentukan siapa yang jadi pemenang.

Wow…! The extraordinary, emotional moment Qatar’s Mutaz Essa Barshim and Italy’s Gianmarco Tamberi agree to share the high jump gold medal #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/8EsYRWxosf — Shayne Currie (@ShayneCurrieNZH) August 1, 2021